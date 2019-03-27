Экс-министру Абызову предъявили обвинение

09:32 Источник: Lenta.ru

Бывшему министру по вопросам открытого правительства России Михаилу Абызову предъявили обвинения. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Она уточнила, что ему инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. Абызов задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

Михаил Абызов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности 26 марта. По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое в результате преступных действий похитило четыре миллиарда рублей.



Позднее стало известно, что экс-министра для задержания выманили в Россию под предлогом празднования дня рождения одного из бывших коллег.

