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НОВОСТИ

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить рабочий день

11:00 27.03.2019 Источник: Известия

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня. Сейчас они трудятся 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную зарплату. Вопрос об отмене или сохранении нормы уже рассматривают в Минтруде, подтвердили «Известиям» в ведомстве. Против инициативы выступает профсоюз работников АПК, там считают, что сельским женщинам нужно дополнительное время, чтобы справляться с домашним хозяйством.

По подсчетам «Известий», увеличение рабочего дня без повышения зарплаты может затронуть более 10 млн женщин.

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