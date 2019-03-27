Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить рабочий день
11:00 27.03.2019 Источник: Известия
Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня. Сейчас они трудятся 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную зарплату. Вопрос об отмене или сохранении нормы уже рассматривают в Минтруде, подтвердили «Известиям» в ведомстве. Против инициативы выступает профсоюз работников АПК, там считают, что сельским женщинам нужно дополнительное время, чтобы справляться с домашним хозяйством.
По подсчетам «Известий», увеличение рабочего дня без повышения зарплаты может затронуть более 10 млн женщин.
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