В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников "Хизб ут-Тахрир"

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю проводят обыски у подозреваемых в участии в запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут- Тахрир", сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - говорится в сообщении.



В нем не приводится других подробностей.



Ранее, в феврале, ФСБ задержала трех подозреваемых в участии в организации "Хизб ут-Тахрир" в Красногвардейском районе Крыма.



Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. международная религиозно-политическая организация "Хизб ут- Тахрир" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", араб. - "Партия исламского освобождения") признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.

