В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников "Хизб ут-Тахрир"
10:20 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю проводят обыски у подозреваемых в участии в запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут- Тахрир", сообщает в среду пресс-служба ведомства.
"Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - говорится в сообщении.
В нем не приводится других подробностей.
Ранее, в феврале, ФСБ задержала трех подозреваемых в участии в организации "Хизб ут-Тахрир" в Красногвардейском районе Крыма.
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. международная религиозно-политическая организация "Хизб ут- Тахрир" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", араб. - "Партия исламского освобождения") признана террористической. Ее деятельность в России запрещена.
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