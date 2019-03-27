Взрыв прогремел на западе Стокгольма, есть пострадавшие - СМИ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько человек пострадали в результате взрыва в среду ночью на западе Стокгольма. Об этом сообщает газета "Афтонбладет".

"Некоторые люди находятся в состоянии шока, один человек получил тяжелое ранение из-за попадания осколка стекла", - приводит издание слова представителя полиции Стокгольма Фредерика Андерссона. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.



Правоохранительные органы прибыли на место происшествия. Причина взрыва пока не известна.

