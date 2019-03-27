0
0
0
НОВОСТИ

Взрыв прогремел на западе Стокгольма, есть пострадавшие - СМИ

11:20 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько человек пострадали в результате взрыва в среду ночью на западе Стокгольма. Об этом сообщает газета "Афтонбладет".

"Некоторые люди находятся в состоянии шока, один человек получил тяжелое ранение из-за попадания осколка стекла", - приводит издание слова представителя полиции Стокгольма Фредерика Андерссона. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.

Правоохранительные органы прибыли на место происшествия. Причина взрыва пока не известна.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 27.03.2019
Володин: 22,5 тыс. россиян имеют возможность посетить Мекку
0
68
11:05 27.03.2019
Неизвестные напали на машину Гуайдо в Каракасе
0
124
11:00 27.03.2019
Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить рабочий день
0
113
10:32 27.03.2019
В Екатеринбурге ищут миллионеров для выкупа земли, предназначенной под храм
0
160
10:20 27.03.2019
В Крыму ФСБ проводит обыски у сторонников "Хизб ут-Тахрир"
0
189
10:05 27.03.2019
Умер актер, исполнивший роль графа Калиостро в "Формуле любви"
0
183
10:00 27.03.2019
У берегов Камчатки ожидается шторм с 10-метровыми волнами
0
162
09:32 27.03.2019
Экс-министру Абызову предъявили обвинение
0
217
09:20 27.03.2019
Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды в Тольятти
0
246
09:05 27.03.2019
Противники Ким Чен Ына взяли на себя ответственность за вторжение в посольство КНДР в Мадриде
0
234

Возврат к списку