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Володин: 22,5 тыс. россиян имеют возможность посетить Мекку

11:32 27.03.2019 Источник: REGNUM

Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал слова благодарности королю Саудовской Аравии за увеличение квоты паломников в Мекку, передает корреспондент ИА REGNUM 27 марта.

«Пользуясь случаем просил бы передать слова признательности и благодарности хранителю двух святынь его величеству королю Салману ибн Абдул-Азизу за то, что он помог увеличить количество паломников для россиян, кто хотел бы посетить Мекку», — сказал Володин в ходе встречи с генеральным секретарем Всемирной исламской лиги шейхом Мухаммедом бен Абдель Каримом аль-Исой.

«Сегодня 22,5 тыс. человек имеют такую возможность — посещать святыни», — добавил спикер Госдумы.

Он отметил, что в РФ поддерживается паломничество мусульман к святым местам в Саудовскую Аравию, буквально недавно в паломничестве стали принимать жители Крыма, который вошел в состав РФ.

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