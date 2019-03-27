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Индия успешно испытала противоспутниковое оружие - премьер-министр

12:00 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия успешно испытала собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. Об этом сообщил в среду премьер- министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации.

"Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай. Наше противоспутниковое оружие успешно сбило аппарат на низкой околоземной орбите", - сказал Моди. По его словам, "Индия теперь готова к войне в космосе".

Оружие было создано Индийской организацией космических исследований и разработок (ДРДО). Моди поздравил специалистов ДРДО с этим успехом.

"Только три страны в мире имеют такую возможность - США, Россия и Китай. Это момент гордости для Индии", - добавил премьер.

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