В Литве суд приговорил экс-министра обороны СССР Язова к 10 годам тюрьмы

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вильнюсский окружной суд, оглашающий в среду приговор по делу о январских событиях 1991 года в Литве, назначил обвиняемому заочно экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову 10 лет лишения свободы. Такое решение зачитала председатель судейской коллегии Айнора Мацявичене.

"Суд постановил признать Дмитрия Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и назначить наказание в виде лишения свободы на десять лет", - сообщила она. Генеральная прокуратура требовала для Язова пожизненного заключения.

