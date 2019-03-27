В Литве суд приговорил экс-министра обороны СССР Язова к 10 годам тюрьмы
12:32 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вильнюсский окружной суд, оглашающий в среду приговор по делу о январских событиях 1991 года в Литве, назначил обвиняемому заочно экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову 10 лет лишения свободы. Такое решение зачитала председатель судейской коллегии Айнора Мацявичене.
"Суд постановил признать Дмитрия Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и назначить наказание в виде лишения свободы на десять лет", - сообщила она. Генеральная прокуратура требовала для Язова пожизненного заключения.
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