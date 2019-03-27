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Суд признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу воды из Байкала

13:00 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кировский районный суд Иркутска в среду признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд решил требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить, признать незаконным решение экспертной комиссии о положительном заключении экологической экспертизы, признать незаконными приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство объекта", - сказала судья Наталья Исакова.

Завод в поселке Култук в январе начала строить иркутская компания "Аквасиб", основным владельцем которой является компания из Китая.

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