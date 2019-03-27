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Порошенко обещал, что Украина в 2021-2022 годах перестанет покупать газ

13:05 27.03.2019 Источник: Lenta.ru

Украина в 2021-2022 годах перестанет покупать газ. С таким обещанием в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV выступил президент страны Петр Порошенко.

Он заявил, что в случае его победы на выборах «в 2021-2022 годах Украина станет энергонезависимой, мы прекратим импортировать газ. Это будет результатом нашей позиции по энергобезопасности и энергонезависимости», — сказал он. Под «точкой невозврата» он имел в виду выборы президента, которые пройдут 31 марта.

В январе Порошенко похвастался энергетическими успехами страны. Он рассказал, что в 2018 году Украина импортировала 10,5 миллиарда кубометров газа из Европы, отказавшись четыре года назад от поставок топлива из России.  Lenta.Ru

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