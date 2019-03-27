За последние 5 лет число террористических преступлений в РФ сократилось в 24 раза - НАК

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число преступлений террористической направленности в России за пять лет сократилось в 24 раза. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

"Благодаря системной работе в России сохраняется тенденция сокращения преступлений террористической направленности", - сказал он. Так, в 2018 году их количество сократилось в три раза по сравнению с 2017 годом. "За последние пять лет - в 24 раза. Эта же тенденция сохраняется и в этом году", - сказал Кулягин.

