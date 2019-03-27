Пенс заявил о настоятельной необходимости высадить американцев на Луну в ближайшие пять лет

14:12

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что в NASA должны добиться того, чтобы американцы высадились на Луну в течение пяти лет. Об этом сообщает Associated Press.

Соответствующее заявление Пенс сделал на заседании национального космического совета США. По его словам, добиться этой цели необходимо «любыми средствами». RT