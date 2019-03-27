0
0
52
НОВОСТИ

Пенс заявил о настоятельной необходимости высадить американцев на Луну в ближайшие пять лет

14:12 27.03.2019

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что в NASA должны добиться того, чтобы американцы высадились на Луну в течение пяти лет. Об этом сообщает Associated Press.

Соответствующее заявление Пенс сделал на заседании национального космического совета США. По его словам, добиться этой цели необходимо «любыми средствами».  RT

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 27.03.2019
Самолет-разведчик U-2 еще послужит ЦРУ
0
60
14:05 27.03.2019
Сборная Москвы стала первой среди команд на IX зимней Спартакиаде
0
101
14:00 27.03.2019
За последние 5 лет число террористических преступлений в РФ сократилось в 24 раза - НАК
0
115
13:32 27.03.2019
Генпрокурор Украины объявил, что ГПУ возбуждает дело против Бойко и Медведчука
0
145
13:20 27.03.2019
Курды требуют создания международного суда над участниками ИГ
0
173
13:05 27.03.2019
Порошенко обещал, что Украина в 2021-2022 годах перестанет покупать газ
0
195
13:00 27.03.2019
Суд признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу воды из Байкала
0
165
12:32 27.03.2019
В Литве суд приговорил экс-министра обороны СССР Язова к 10 годам тюрьмы
0
188
12:20 27.03.2019
Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров
0
239
12:05 27.03.2019
Французский министр выступила за приостановку участия в Шенгенской зоне некоторых стран
0
231

Возврат к списку