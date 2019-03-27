Сборная Москвы стала первой среди команд на IX зимней Спартакиаде
14:05 27.03.2019
Сборная Москвы завоевала первое место в общекомандном зачете IX зимней Спартакиады, набрав 1555 очков, опередив представителей Санкт-Петербурга (1315 очков) и спортсменов из Московской области (1295 очков), которые стали вторыми и третьими соответственно. Состязания по 15 видам спорта проходили 2 февраля-26 марта в девяти регионах РФ. В соревнованиях участвовали более 2000 атлетов, Москву представляла команда из 175 спортсменов.
В финальных соревнованиях москвичи добыли 64 награды: 19 золотых, 25 серебряных, 20 бронзовых медали. На XIII Спартакиаде москвичами было завоевано 58 медалей - 26 золотых, 14 серебряных, 18 бронзовых.
«Результаты Спартакиады являются наиболее объективным показателем уровня готовности спортсменов из ближайшего резерва, которые уже завтра будут представлять национальную сборную на международной арене, – заявил глава Департамента спорта города Москвы Николай Гуляев, назвавший итоговую победу московской команды большим, но закономерным достижением. – Соревнования Спартакиады помогают выявить не только виды спорта, в которых столичные спортсмены являются лидерами, но и те направления, в которых нам предстоит работать усерднее прежнего. И все же 1555 итоговых баллов, которые сборная Москвы имеет в общекомандном первенстве после 15 видов спорта – это важная оценка большого количества людей, которые ежедневно работают на благо столичного спорта».
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