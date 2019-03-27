Самолет-разведчик U-2 еще послужит ЦРУ
14:32 27.03.2019 Источник: НГ-Online
Американская компания Raytheon завершила испытания новой радиолокационной станции ASARS-2B с синтезированной апертурой для высотных самолетов-разведчиков U-2 «Драгон Леди». Об этом сообщает портал Военное.РФ со ссылкой на N+1.
Самолеты-разведчики U-2 поступили на вооружение ВВС США в 1957 году (то есть ему уже больше 60 лет), хотя разведывательные полеты проводили с 1956 года. 1956 по 1960 годы самолеты U-2 в общей сложности выполнили 24 разведывательных полета над СССР. В мае 1960-го один U-2 сбили над территорией СССР из зенитного ракетного комплекса (пилот Пауэрс остался жив и был обменян на российского разведчика Абеля), после чего полеты продолжались только вдоль границ Советского Союза.
В 1962 году самолеты-разведчики обнаружили строящиеся на Кубе стартовые позиции советских баллистических ракет в рамках операции «Анадырь».
Американские военные планировали списать все самолеты «Драгон Леди» в 2019 году и передать их задачи стратегическим разведывательным беспилотным летательным аппаратам RQ-4 «Глобал Хок». Но в мае 2017 года ВВС США от этих планов отказались, заявив о необходимости поддерживать высокую боеспособность.
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