Дело о распространении псковским "Яблоком" листовок с агитацией прекращено - адвокат

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи прекратили уголовное дело по факту распространения листовок псковским "Яблоком" с незаконной агитацией в ходе избирательной кампании на выборах губернатора региона. Об этом в среду сообщил ТАСС адвокат регионального отделения партии Евгений Смирнов.

"Сегодня мы узнали, что принято постановление о прекращении уголовного дела. Оно прекращено за отсутствием состава преступления", - сказал собеседник агентства.



Ранее следственное управление областного СК провело обыск в офисе псковского "Яблока" в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 141 УК РФ ("Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав"). Правоохранители искали доказательства и устанавливали лиц, причастных к распространению видеоматериалов и листовок с призывом приводить избирательные бюллетени в негодность в ходе выборов губернатора в сентябре 2018 года.



В сентябре 2018 года избирательная комиссия Псковской области признала незаконными агитационными материалами 140 тыс. листовок, которые распространялись среди жителей региона и призывали портить бюллетени. По версии следствия, заказчиком листовок является псковское отделение "Яблока", в связи с чем сотрудники полиции 5 сентября 2018 года провели осмотр офиса партии в Пскове.



Как ранее рассказал ТАСС руководитель регионального отделения "Яблока" Лев Шлосберг, листовки призывали избирателей прийти на выборы и поставить у фамилии каждого кандидата крест, то есть сделать бюллетень недействительным. По его мнению, издание таких листовок не нарушает закон.

