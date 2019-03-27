Режиссер Павел Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ его фильма "Братство"
15:32 27.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Павел Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ его фильма «Братство» 9 мая. Режиссёр прокомментировал в беседе с «Говорит Москва» претензии сенатора. Игорь Морозов ранее потребовал не показывать фильм Лунгина о советских солдатах в Афганистане из-за того, что лента искажает историю.
«Мракобесием для меня является только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел. Вот это вот — поведение мракобесов и поведение людей, которые боятся правды, боятся чужого мнения, боятся объективности.
Этот фильм делался с глубокой любовью и уважением к людям, которые воевали в Афганистане. Сенатор Морозов попросил по-дружески показать ему фильм. Мы не были обязаны, но пошли навстречу, попросили у Минкульта зал. На просмотр пришли уже заряженные негативно люди.
Я почувствовал себя мальчиком для битья на показе. Каждый из присутствующих имел заготовленную негативную речь».
По словам сенатора Морозова, «наряду с показанным подвигом советских военных, также были показаны и грабежи, воровство мирных жителей». «Это, в принципе, было невозможно», — отметил политик.
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