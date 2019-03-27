Украинский генерал заявил о превосходстве ВСУ по ряду аспектов над армиями стран НАТО
16:32 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командующий войсками так называемой операции объединенных сил (ООС) в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев заявил изданию "Голос Украины", что Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически не отличаются от армий стран НАТО и даже превосходят их в некоторых аспектах.
"Украинская армия сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту в некоторых вопросах и шагает впереди", - сказал он в интервью, опубликованном в среду.
Наев также утверждает, что "современный украинский военный экипирован на уровне стандартов армий передовых стран мира". По его словам, солдаты ВСУ вооружены сейчас не только советским, но и современным украинским, а также зарубежным вооружением и военной техникой и за пять лет настолько выросли профессионально, что "иностранные союзники заимствуют опыт украинской армии в гибридной войне".
Однако, считает генерал, о вступлении в НАТО говорить пока рано, для этого "нужно пройти определенный путь", хотя, по его мнению, "срок вступления Украины в НАТО не так уж и далек".
Наев был назначен на должность командующего т. н. объединенных сил в зоне конфликта в Донбассе 16 марта 2018 года, а до этого был заместителем начальника Генштаба ВСУ.
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