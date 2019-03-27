0
0
148
НОВОСТИ

Украинский генерал заявил о превосходстве ВСУ по ряду аспектов над армиями стран НАТО

16:32 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий войсками так называемой операции объединенных сил (ООС) в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев заявил изданию "Голос Украины", что Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически не отличаются от армий стран НАТО и даже превосходят их в некоторых аспектах.

"Украинская армия сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту в некоторых вопросах и шагает впереди", - сказал он в интервью, опубликованном в среду.

Наев также утверждает, что "современный украинский военный экипирован на уровне стандартов армий передовых стран мира". По его словам, солдаты ВСУ вооружены сейчас не только советским, но и современным украинским, а также зарубежным вооружением и военной техникой и за пять лет настолько выросли профессионально, что "иностранные союзники заимствуют опыт украинской армии в гибридной войне".

Однако, считает генерал, о вступлении в НАТО говорить пока рано, для этого "нужно пройти определенный путь", хотя, по его мнению, "срок вступления Украины в НАТО не так уж и далек".

Наев был назначен на должность командующего т. н. объединенных сил в зоне конфликта в Донбассе 16 марта 2018 года, а до этого был заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 27.03.2019
КПРФ решила передать думский мандат экс-депутату Госдумы Михаилу Берулаве - зампред ЦК
0
74
17:12 27.03.2019
Эрдоган назвал изменение статуса собора Святой Софии ответом на решение США по Голанам
0
117
17:00 27.03.2019
Кемеровская область получила второе официальное название
0
139
16:12 27.03.2019
Часть доходов от профессионального спорта должна идти на спорт массовый - Путин
0
169
16:00 27.03.2019
Проведение "Евровидения" оказалось под угрозой
0
202
15:32 27.03.2019
Режиссер Павел Лунгин назвал мракобесием призыв запретить показ его фильма "Братство"
0
251
15:12 27.03.2019
Дело о распространении псковским "Яблоком" листовок с агитацией прекращено - адвокат
0
239
15:00 27.03.2019
Власти КНР уволили с государственных постов экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя
0
216
14:32 27.03.2019
Самолет-разведчик U-2 еще послужит ЦРУ
0
299
14:12 27.03.2019
Пенс заявил о настоятельной необходимости высадить американцев на Луну в ближайшие пять лет
0
315

Возврат к списку