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НОВОСТИ

Кемеровская область получила второе официальное название

17:00 27.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Кузбасс официально стал вторым названием Кемеровской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Документ опубликован на портале правовой информации. Второе название области включили в первую часть 65-й статьи Конституции России.

Путин также поручил своей администрации учесть новое название Кемеровской области при переиздании текста Конституции.

С инициативой документально оформить название Кузбасс выступил губернатор региона Сергей Цивилёв. В конце прошлого года Совет народных депутатов одобрил это предложение.  Говорит Москва

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