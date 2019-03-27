Кемеровская область получила второе официальное название
17:00 27.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Кузбасс официально стал вторым названием Кемеровской области. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Документ опубликован на портале правовой информации. Второе название области включили в первую часть 65-й статьи Конституции России.
Путин также поручил своей администрации учесть новое название Кемеровской области при переиздании текста Конституции.
С инициативой документально оформить название Кузбасс выступил губернатор региона Сергей Цивилёв. В конце прошлого года Совет народных депутатов одобрил это предложение. Говорит Москва
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