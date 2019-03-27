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Эрдоган назвал изменение статуса собора Святой Софии ответом на решение США по Голанам

17:12 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменение статуса музея собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть станет своего рода ответом на решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и суверенитет этого государства над Голанскими высотами. Об этом, как сообщает в среду Анатолийское агентство, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы можем сделать бесплатным вход в Святую Софию, но мы можем не только это сделать. После [муниципальных] выборов мы вернем подлинный статус Святой Софии. Что это означает? Мы сменим статус с музея на мечеть. Сейчас Трамп объявляет, что Иерусалим является столицей [Израиля]. Не так ли? Присваивает Голанские высоты оккупанту Израилю. Вы получите ответ из Турции", - приводит агентство слова турецкого лидера, выступавшего на митинге в Трабзоне.

24 марта Эрдоган рассказал, что власти Турции могут изменить статус собора Святой Софии, чтобы его смогли посещать бесплатно. По его словам, "туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству", поэтому "со Святой Софией можно поступить аналогично".

Министр иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос сообщил 25 марта, что Афины считают оскорблением как христиан, так и международного сообщества идею превратить Собор Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть.

В настоящее время вход в музей обходится в 60 турецких лир (10 долларов США). Эрдоган 18 марта заявлял, что он не поддерживает идею превращения собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, поскольку это может привести к серьезным последствиям.


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