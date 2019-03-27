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КПРФ решила передать думский мандат экс-депутату Госдумы Михаилу Берулаве - зампред ЦК

17:40 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство КПРФ в среду решило передать вакантный думский мандат экс-депутату Госдумы от партии Михаилу Берулаве вместо лидера красноярских коммунистов Петра Медведева. Об этом сообщил ТАСС зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Центризбирком России в среду постановил передать вакантный мандат КПРФ депутату Заксобрания Красноярского края, лидеру регионального отделения КПРФ Петру Медведеву, заявлявшему ранее о готовности принять мандат исключительно по решению руководства партии.

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