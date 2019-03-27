ООН призывает не провоцировать эскалацию ситуации, касающуюся оккупированных сирийских Голан
18:30 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ООН призывает избегать действий, провоцирующих эскалацию ситуации, в связи с признанием Вашингтоном Голанских высот израильской территорией. Об этом заявила в среду на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Сирии заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.
"Мы должны избегать недопонимания и действий, провоцирующий эскалацию, - отметила она. - В связи с этим генсек отметил развитие событий, касающееся оккупированных сирийских Голан. Позиция ООН определяется резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи по этому вопросу. ООН продолжит свои действия с учетом полного уважения сирийской территориальной целостности и суверенитета".
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