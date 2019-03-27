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Евгений Терехин назначен послом России в Эфиопии и представителем РФ при Африканском союзе

19:30 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Терехина послом России в Эфиопии и представителем Российской Федерации при Африканском союзе в столице этого государства Аддис-Абебе. Документ опубликован в среду на официальном интернет- портале правовой информации.

"Назначить Терехина Евгения Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Федеративной Демократической Республике Эфиопии и полномочным представителем Российской Федерации при Африканском союзе в Аддис-Абебе, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, по совместительству", - говорится в указе.

Другим указом Путин освободил от этих должностей Всеволода Ткаченко. Он занимал эти посты с 2014 года.

Согласно информации на сайте МИД РФ, Евгений Терехин занимал пост заместителя директора третьего департамента стран СНГ и имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2 класса.

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