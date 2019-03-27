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Из-за проблем с подачей электричества Гуайдо призывает народ на митинг

20:30 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в среду призвал народ выйти в субботу, 31 марта, на акции протеста в связи с проблемами с подачей электричества в стране.

"Мы призываем всех выйти в эту субботу по всей территории страны, требуя прекращения узурпации власти в связи с проблемами в предоставлении общественных услуг", - сказал Гуайдо во время выступления в Каракасе, трансляцию которого ведет венесуэльский телеканал Тэ-вэ-вэ.

Оппозиционер добавил, что граждане не могут "больше оставаться пассивными наблюдателями".

В понедельник министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что значительная часть территории Венесуэлы осталась без электричества в результате диверсии на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что перебои в системе электроснабжения наблюдались в 17 штатах страны. Родригес обвинил политических противников властей в организации "атаки на национальную систему электроснабжения". Затем он сообщил о почти полном восстановлении подачи электричества на территории республики, однако вскоре после этого проинформировал о новых серьезных перебоях в энергоснабжении.

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