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Президент Белоруссии отправил в отставку зам премьер-министра и министра сельского хозяйства

21:30 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Михаила Русого от должности заместителя премьер-министра, а Леонида Заяца - от должности министра сельского хозяйства и продовольствия. Соответствующие указы глава государства подписал в среду, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта подписал указы, которые предусматривают принятие ряда кадровых решений", - говорится в сообщении.


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