Президент Белоруссии отправил в отставку зам премьер-министра и министра сельского хозяйства
21:30 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Михаила Русого от должности заместителя премьер-министра, а Леонида Заяца - от должности министра сельского хозяйства и продовольствия. Соответствующие указы глава государства подписал в среду, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта подписал указы, которые предусматривают принятие ряда кадровых решений", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 22:00 27.03.2019
- Задержаны трое террористов планировавших атаки во время предвыборных митингов в Алжире - СМИ
- 20:30 27.03.2019
- Из-за проблем с подачей электричества Гуайдо призывает народ на митинг
- 19:30 27.03.2019
- Евгений Терехин назначен послом России в Эфиопии и представителем РФ при Африканском союзе
- 18:30 27.03.2019
- ООН призывает не провоцировать эскалацию ситуации, касающуюся оккупированных сирийских Голан
- 17:40 27.03.2019
- КПРФ решила передать думский мандат экс-депутату Госдумы Михаилу Берулаве - зампред ЦК
- 17:12 27.03.2019
- Эрдоган назвал изменение статуса собора Святой Софии ответом на решение США по Голанам
- 17:00 27.03.2019
- Кемеровская область получила второе официальное название
- 16:32 27.03.2019
- Украинский генерал заявил о превосходстве ВСУ по ряду аспектов над армиями стран НАТО
- 16:12 27.03.2019
- Часть доходов от профессионального спорта должна идти на спорт массовый - Путин
- 16:00 27.03.2019
- Проведение "Евровидения" оказалось под угрозой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать