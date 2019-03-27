Задержаны трое террористов планировавших атаки во время предвыборных митингов в Алжире - СМИ
22:00 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое членов террористической ячейки, планировавшие совершить атаки во время предвыборных митингов в Алжире, задержаны в провинции Оран на северо- западе страны. Об этом сообщает в среду информационный портал Alg24.
Операцию по поимке злоумышленников провели военнослужащие Национальной народной армии (ННА) и сотрудники полиции.
"В ходе реализации мер в рамках антитеррористической борьбы, используя точную разведывательную информацию, смешанное подразделение ННА и национальной безопасности ликвидировало в провинции Оран террористическую ячейку, состоявшую из трех человек", - отмечается в коммюнике министерства национальной обороны Алжира.
"Террористы планировали совершить теракты во время предвыборных митингов", - указали силовики. Им удалось изъять у злоумышленников автоматы, винтовки и холодное оружие.
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