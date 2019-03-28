Корабли НАТО прибудут в Одессу 1 апреля

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два корабля НАТО прибудут в Одессу 1 апреля после выполнения задач по патрулированию в Черном море. Об этом сообщило в среду в "Фейсбуке" посольство Канады на Украине.

"1 апреля 2019 года два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут в Одесский морской порт с очередным визитом. Фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток", - говорится в сообщении.