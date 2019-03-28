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Франция не собирается подчиняться экстерриториальным мерам со стороны США

07:30 28.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не будет выполнять требования, которые ей может предъявить американская администрация в рамках экстерриториального применения законов США. Об этом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в интервью, опубликованном в четверг в газете "Фигаро".

"Франция не будет подчиняться каким-либо экстерриториальным мерам со стороны американских партнеров, равно как и со стороны других стран. Она готова ответить и уже отвечала на это незамедлительными контрмерами", - подчеркнул министр. При этом Ле Мэр напомнил, что несколько месяцев назад Франция вместе с Германией и Великобританией создала "механизм, предназначенный для того, чтобы на независимой основе осуществлять коммерческие операции с Ираном".

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