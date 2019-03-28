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НОВОСТИ

В здании правительства Хабаровского края идет обыск - СМИ

07:55 28.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании правительства Хабаровского края, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных структурах региона.С чем связаны обыски, он не уточнил.

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