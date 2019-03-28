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Температура воздуха в Москве в четверг будет в пределах нормы

08:10 28.03.2019

Сегодня инициатива в атмосфере столичного региона начнет постепенно переходить к гребню антициклона с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков неуверенно выглянет, температурный фон останется в пределах своей климатической нормы.

В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем в столице +2…+4°, в Подмосковье 0…+5°. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 мм рт. ст. - "Метеовести"

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