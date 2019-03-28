Самые маленькие зарплаты в России получают в общепите, а также рыболовы и охотники

08:25

Самая высокая среднемесячная зарплата была зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тыс. рублей), - Сообщает RT со ссылкой на Росстат. За ней следуют финансовая и страховая деятельность (77,3 тыс.), а также деятельность в области информации и связи (66,2 тыс.).

Замыкают пятёрку лидеров профессиональная, научная, техническая деятельность (61,2 тыс.) и область транспортировки и хранения (46,9 тыс.). Меньше всего в январе этого года зарабатывали работники гостиниц и предприятий общественного питания (27,2 тыс.), представители сферы сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (27,3 тыс.).