Самые маленькие зарплаты в России получают в общепите, а также рыболовы и охотники
08:25 28.03.2019
Самая высокая среднемесячная зарплата была зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тыс. рублей), - Сообщает RT со ссылкой на Росстат. За ней следуют финансовая и страховая деятельность (77,3 тыс.), а также деятельность в области информации и связи (66,2 тыс.).
Замыкают пятёрку лидеров профессиональная, научная, техническая деятельность (61,2 тыс.) и область транспортировки и хранения (46,9 тыс.). Меньше всего в январе этого года зарабатывали работники гостиниц и предприятий общественного питания (27,2 тыс.), представители сферы сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (27,3 тыс.).
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