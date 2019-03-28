Власти Норвегии назвали причину аварии круизного лайнера Viking Sky

08:45 Источник: Телеканал "112 Украина"

По данным норвежских властей, причиной аварии круизного лайнера Viking Sky была нехватка горючего. Об этом сообщает BBC.

"Датчики обнаружили нехватку горючего и блокировали двигатели, чтобы предотвратить поломку", - заявил руководитель морского агентства страны Ларс Альвестад.

Альвестад добавил, что количество смазочного масла было в установленных пределах, но близко к минимальному. Отключение двигателей произошло, когда лайнер достиг Хустадвики - мелкого участка береговой линии, где часто происходят кораблекрушения. "Сильные волны в Хустадвике, вероятно, вызвали настолько сильное колебание смазочного масла в резервуарах, что его подача к насосам прекратилась", - сказал Альвестад.

В компании Viking Ocean Cruises, которая владеет кораблем, заявили, что проверили уровень масла на всех своих кораблях и пересматривают процедуру техосмотра, чтобы избежать повторения проблемы, а также начали "быстрое и эффективное расследование инцидента".