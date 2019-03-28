SANA сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

09:05 Источник: Эхо Москвы

Сирийская армия сообщила об авиаударе Израиля по пригороду Алеппо. Государственное информагентство SANA утверждает, что средства ПВО сбили несколько ракет. В результате удара, по предварительным данным, есть материальный ущерб. О погибших не сообщается. Агентство «Рейтер» отмечает, что Алеппо является одним из районов Сирии, в котором присутствуют иранские отряды. Израиль атаку не комментирует. Эхо Москвы