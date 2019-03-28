0
0
47
НОВОСТИ

SANA сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

09:05 28.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Сирийская армия сообщила об авиаударе Израиля по пригороду Алеппо. Государственное информагентство SANA утверждает, что средства ПВО сбили несколько ракет. В результате удара, по предварительным данным, есть материальный ущерб. О погибших не сообщается. Агентство «Рейтер» отмечает, что Алеппо является одним из районов Сирии, в котором присутствуют иранские отряды. Израиль атаку не комментирует.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 28.03.2019
Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию
0
38
09:00 28.03.2019
В Средиземном море мигранты захватили спасший их танкер
0
76
08:45 28.03.2019
Власти Норвегии назвали причину аварии круизного лайнера Viking Sky
0
104
08:25 28.03.2019
Самые маленькие зарплаты в России получают в общепите, а также рыболовы и охотники
0
128
08:10 28.03.2019
Температура воздуха в Москве в четверг будет в пределах нормы
0
135
07:55 28.03.2019
В здании правительства Хабаровского края идет обыск - СМИ
0
171
07:30 28.03.2019
Франция не собирается подчиняться экстерриториальным мерам со стороны США
0
224
07:20 28.03.2019
Корабли НАТО прибудут в Одессу 1 апреля
0
177
07:00 28.03.2019
Америка собирается обеспечить себе постоянное присутствие на Луне
0
178
22:00 27.03.2019
Задержаны трое террористов планировавших атаки во время предвыборных митингов в Алжире - СМИ
0
495

Возврат к списку