0
0
7
НОВОСТИ

Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию

09:20 28.03.2019

Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Планируется подписать солидный пакет соглашений в таких областях, как энергетика, инвестиции, торговля и промышленность, а также военное сотрудничество.

Киргизия на данный момент является председателем ШОС и ОДКБ, и в нынешнем году примет два международных саммита.  1tv.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 28.03.2019
SANA сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
0
67
09:00 28.03.2019
В Средиземном море мигранты захватили спасший их танкер
0
76
08:45 28.03.2019
Власти Норвегии назвали причину аварии круизного лайнера Viking Sky
0
104
08:25 28.03.2019
Самые маленькие зарплаты в России получают в общепите, а также рыболовы и охотники
0
128
08:10 28.03.2019
Температура воздуха в Москве в четверг будет в пределах нормы
0
135
07:55 28.03.2019
В здании правительства Хабаровского края идет обыск - СМИ
0
171
07:30 28.03.2019
Франция не собирается подчиняться экстерриториальным мерам со стороны США
0
224
07:20 28.03.2019
Корабли НАТО прибудут в Одессу 1 апреля
0
177
07:00 28.03.2019
Америка собирается обеспечить себе постоянное присутствие на Луне
0
178
22:00 27.03.2019
Задержаны трое террористов планировавших атаки во время предвыборных митингов в Алжире - СМИ
0
495

Возврат к списку