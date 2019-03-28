Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию
09:20 28.03.2019
Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Планируется подписать солидный пакет соглашений в таких областях, как энергетика, инвестиции, торговля и промышленность, а также военное сотрудничество.
Киргизия на данный момент является председателем ШОС и ОДКБ, и в нынешнем году примет два международных саммита. 1tv.ru
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