Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию

09:20

Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Планируется подписать солидный пакет соглашений в таких областях, как энергетика, инвестиции, торговля и промышленность, а также военное сотрудничество.

Киргизия на данный момент является председателем ШОС и ОДКБ, и в нынешнем году примет два международных саммита. 1tv.ru

