Представитель Сирии при ООН предложил США подарить Израилю "пару штатов"

10:05

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю пару штатов. В среду состоялось экстренное заседании Совета Безопасности ООН, созванное из-за решения Вашингтона о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

«Почему бы не отдать Израилю Северную Каролину? Это хороший участок земли… Подарите Израилю пару штатов, раз вы так хотите поддержать эту страну», — заявил в своем выступлении представитель Сирии.



Джаафари подчеркнул, что Голанские высоты являются территорией Сирии и снова к ней вернутся. ФАН

