Представитель Сирии при ООН предложил США подарить Израилю "пару штатов"
10:05 28.03.2019
Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю пару штатов. В среду состоялось экстренное заседании Совета Безопасности ООН, созванное из-за решения Вашингтона о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
«Почему бы не отдать Израилю Северную Каролину? Это хороший участок земли… Подарите Израилю пару штатов, раз вы так хотите поддержать эту страну», — заявил в своем выступлении представитель Сирии.
Джаафари подчеркнул, что Голанские высоты являются территорией Сирии и снова к ней вернутся. ФАН
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