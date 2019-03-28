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НОВОСТИ

Представитель Сирии при ООН предложил США подарить Израилю "пару штатов"

10:05 28.03.2019

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю пару штатов. В среду состоялось экстренное заседании Совета Безопасности ООН, созванное из-за решения Вашингтона о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

«Почему бы не отдать Израилю Северную Каролину? Это хороший участок земли… Подарите Израилю пару штатов, раз вы так хотите поддержать эту страну», — заявил в своем выступлении представитель Сирии.

Джаафари подчеркнул, что Голанские высоты являются территорией Сирии и снова к ней вернутся. ФАН

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