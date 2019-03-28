С сегодняшнего дня для переселенцев без гражданства стал доступен "дальневосточный гектар"

10:20 Источник: РБК

В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства. Чтобы воспользоваться возможностями этого проекта, им достаточно будет стать участниками государственной программы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Таким образом, получить «дальневосточный гектар» переселенцы из-за рубежа с сегодняшнего дня могут еще до оформления гражданства. РБК