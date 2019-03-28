С сегодняшнего дня для переселенцев без гражданства стал доступен "дальневосточный гектар"
10:20 28.03.2019 Источник: РБК
В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства. Чтобы воспользоваться возможностями этого проекта, им достаточно будет стать участниками государственной программы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Таким образом, получить «дальневосточный гектар» переселенцы из-за рубежа с сегодняшнего дня могут еще до оформления гражданства. РБК
НОВОСТИ
- 10:32 28.03.2019
- Помпео анонсировал новые санкции в отношении России
- 10:20 28.03.2019
- В Москве пять выделенок отдают городскому транспорту
- 10:05 28.03.2019
- Представитель Сирии при ООН предложил США подарить Израилю "пару штатов"
- 10:00 28.03.2019
- Отстающим регионам назначат кураторов
- 09:32 28.03.2019
- Британский парламент отклонил восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit
- 09:20 28.03.2019
- Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию
- 09:05 28.03.2019
- SANA сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
- 09:00 28.03.2019
- В Средиземном море мигранты захватили спасший их танкер
- 08:45 28.03.2019
- Власти Норвегии назвали причину аварии круизного лайнера Viking Sky
- 08:25 28.03.2019
- Самые маленькие зарплаты в России получают в общепите, а также рыболовы и охотники
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать