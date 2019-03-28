Чилийский суд обязал Католическую церковь выплатить компенсации жертвам священника-педофила
11:20 28.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Суд в Чили обязал Католическую церковь выплатить компенсации жертвам священника-педофила. Каждый пострадавший от Фернандо Карадимы должен получить по 150 тысяч долларов. В постановлении суда Сантьяго говорится, что если священник ведет себя неподобающе, то церковь несет за это прямую ответственность.
Архиепархия Сантьяго уже заявила, что не собирается оспаривать решение суда, и считает его «важным шагом в процессе восстановления справедливости и доверия к церкви». Эхо Москвы
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