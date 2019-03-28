Чилийский суд обязал Католическую церковь выплатить компенсации жертвам священника-педофила

11:20 Источник: Эхо Москвы

Суд в Чили обязал Католическую церковь выплатить компенсации жертвам священника-педофила. Каждый пострадавший от Фернандо Карадимы должен получить по 150 тысяч долларов. В постановлении суда Сантьяго говорится, что если священник ведет себя неподобающе, то церковь несет за это прямую ответственность.

Архиепархия Сантьяго уже заявила, что не собирается оспаривать решение суда, и считает его «важным шагом в процессе восстановления справедливости и доверия к церкви». Эхо Москвы