0
0
105
НОВОСТИ

Чилийский суд обязал Католическую церковь выплатить компенсации жертвам священника-педофила

11:20 28.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Суд в Чили обязал Католическую церковь выплатить компенсации жертвам священника-педофила. Каждый пострадавший от Фернандо Карадимы должен получить по 150 тысяч долларов. В постановлении суда Сантьяго говорится, что если священник ведет себя неподобающе, то церковь несет за это прямую ответственность. 

Архиепархия Сантьяго уже заявила, что не собирается оспаривать решение суда, и считает его «важным шагом в процессе восстановления справедливости и доверия к церкви».  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 28.03.2019
Президент Казахстана свой первый зарубежный визит совершит 3 апреля в РФ
0
13
12:20 28.03.2019
В Брунее за однополый секс, супружескую измену и изнасилование введут побивание камнями
0
50
12:05 28.03.2019
Силовики проводят оперативно-следственные действия в саентологической церкви в Петербурге
0
71
12:00 28.03.2019
Военные на Мальте взяли под контроль судно, захваченное мигрантами
0
82
11:32 28.03.2019
Южная Корея начала "наступление" на одноразовые пластиковые пакеты
0
132
11:05 28.03.2019
России хочет повлиять на выборы с помощью мигрантов - СБУ
0
180
11:00 28.03.2019
В Москве задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев - источник
0
178
10:32 28.03.2019
Помпео анонсировал новые санкции в отношении России
0
201
10:20 28.03.2019
В Москве пять выделенок отдают городскому транспорту
0
195
10:20 28.03.2019
С сегодняшнего дня для переселенцев без гражданства стал доступен "дальневосточный гектар"
0
191

Возврат к списку