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НОВОСТИ

Южная Корея начала "наступление" на одноразовые пластиковые пакеты

11:32 28.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Южной Корее вводится запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов. Как сообщает министерство экологии, этот шаг преследует цель сократить количество отходов и защитить окружающую среду.

С 1 апреля предлагать покупателям одноразовые пластиковые пакеты будет запрещено примерно в двух тысячах крупных супермаркетов мелкооптовой торговли и в 11 тысячах магазинов с торговой площадью более 165 квадратных метров. Нарушители запрета могут быть подвергнуты штрафу на сумму до 3 млн вон (это более 2,5 тыс. долларов).  Говорит Москва


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