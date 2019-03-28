Южная Корея начала "наступление" на одноразовые пластиковые пакеты
11:32 28.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Южной Корее вводится запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов. Как сообщает министерство экологии, этот шаг преследует цель сократить количество отходов и защитить окружающую среду.
С 1 апреля предлагать покупателям одноразовые пластиковые пакеты будет запрещено примерно в двух тысячах крупных супермаркетов мелкооптовой торговли и в 11 тысячах магазинов с торговой площадью более 165 квадратных метров. Нарушители запрета могут быть подвергнуты штрафу на сумму до 3 млн вон (это более 2,5 тыс. долларов). Говорит Москва
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