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Силовики проводят оперативно-следственные действия в саентологической церкви в Петербурге

12:05 28.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативно- следственные действия проходят в четверг в "Церкви саентологии Санкт-Петербурга" на улице Бабушкина в Невском районе города по уголовному делу, связанному с обманутыми дольщиками. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Оперативные мероприятия по этому же делу проходят в Москве и Московской области.

"Силовыми ведомствами Санкт-Петербурга проводятся оперативно-следственные мероприятия в помещениях так называемой "Церкви саентологии Санкт-Петербурга", иных российских представительствах международной церкви саентологии в Москве и Московской области, а также в местах проживания ряда членов данной религиозной организации в Москве в рамках уголовного дела, связанного с обманутыми дольщиками", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело было возбуждено следователями ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе УФСБ подтвердили факт участия сотрудников ведомства в проводящихся мероприятиях, не раскрывая их сути.

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