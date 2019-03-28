Президент Казахстана свой первый зарубежный визит совершит 3 апреля в РФ
12:32 28.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев свой первый зарубежный визит совершит в Россию 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.
"3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию. Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
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