Президент Казахстана свой первый зарубежный визит совершит 3 апреля в РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев свой первый зарубежный визит совершит в Россию 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

"3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию. Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

