К Путину обратятся из-за запрета мигрантам работать в Якутии

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Киргизская диаспора обратится к Путину из-за запрета мигрантам работать в Якутии. В республике установили ограничение на 33 вида экономической деятельности. Указ подписал Айсен Николаев.

В интервью радиостанции «Говорит Москва»председатель межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров заявил, что эта мера противоречит договору в рамках Евразийского экономического союза и российскому законодательству. В связи с этим мигранты подготовят обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться с ситуации.



«Конечно, это очень жёсткая мера. В первую очередь, это работа наших государственных руководителей. Как говорят, у преступников нет национальности. Люди, которые там работают, в каком-то смысле уже обосновались, адаптировались. Менять работу и место жительства сложно. Тем более, таким семьям, которые из-за нехватки материальных средств, в кавычках, бродят по республике. Мы, конечно, будем обращаться, в первую очередь, к президенту. А потом всё это должно решать на межгосударственном уровне. Это очень щепетильный вопрос».



Глава Республики Саха Айсен Николаев подписал документ, запрещающий мигрантам заниматься сельским и лесным хозяйством, охотой, обрабатывающим производством, строительством, торговлей, транспортировками и другими видами деятельности.



Ранее в регионе прошли масштабные протестные акции против приезжих. Поводом для этого стало изнасилование местной жительницы, в котором заподозрили киргизских мигрантов.



Сегодня Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию. Он встретился с главой страны Сооронбаем Жээнбековым.

