В атаке на ГЭС в Венесуэле участвовал снайпер - Мадуро

14:00 Источник: РБК

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о причинах масштабного отключения электроэнергии в стране, сообщает телеканал Venezolana de Televisión.

По его словам, авария на ГЭС стала следствием нападения, организованного оппозиционными силами.



«Атака была проведена с возвышенности с использованием винтовки», — заявил Мадуро. По его словам, нападение осуществил наемник, действовавший от имени «устроившей госпереворот оппозиции». РБК