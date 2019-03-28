Последний предвыборный рейтинг на Украине возглавили Зеленский, Порошенко и Тимошенко

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский продолжает лидировать в рейтинге общественной популярности, за ним следует действующий глава государства Петр Порошенко, тройку замыкает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг результаты опроса общественного мнения, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 20 по 26 марта 2019 года.



"Если бы выборы состоялись сегодня, то Зеленский получил бы примерно 28%, Порошенко - примерно 18%, Тимошенко - примерно 13%", - сообщил директор КМИС Владимир Паниотто.



Согласно закону о выборах на Украине, сегодня - последний день для публикации результатов опросов общественного мнения в ходе избирательной кампании.

