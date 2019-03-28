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Впервые за восемь лет Россию посетит президент Эстонии

15:12 28.03.2019 Источник: Эхо Москвы

Президент Эстонии впервые за 8 лет приедет в Россию. Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Она примет участие в церемонии открытия отреставрированного исторического здания посольства, — сообщила сегодня пресс-служба главы Эстонии.

Таллин проинформировал МИД о визите президента, но договоренностей о встречах с российскими политиками пока нет.  Эхо Москвы

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