Впервые за восемь лет Россию посетит президент Эстонии
15:12 28.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Президент Эстонии впервые за 8 лет приедет в Россию. Керсти Кальюлайд посетит Москву 18 апреля. Она примет участие в церемонии открытия отреставрированного исторического здания посольства, — сообщила сегодня пресс-служба главы Эстонии.
Таллин проинформировал МИД о визите президента, но договоренностей о встречах с российскими политиками пока нет. Эхо Москвы
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