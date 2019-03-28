Финляндия считает начавший работу в стране филиал "Ночных волков" частью оргпреступности
15:32 28.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральная криминальная полиция (ЦКП) Финляндии в четверг подтвердила данные местных СМИ об открытии отделения российского байкерского клуба "Ночные волки".
"Нам поступили вопросы о появлении в Финляндии связанной с "Ночными волками" группы RMI (Russki Mototsiklisty Internatsional, "Русские мотоциклисты интернешнл"). Мы подтверждаем это и прокомментируем подробнее на мероприятии, посвященном организованной преступности в Финляндии", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в "Твиттере".
В ведомстве также указали, что рассматривают отделение байкерского клуба "Ночные волки", начавшее работать в Финляндии как часть действующей в стране организованной преступности. "Пока Ночные волки" рассматриваются в первую очередь как организованная преступность. Поэтому решено, что на связанные с ними вопросы будет отвечать ЦКП", - сказал представитель финской Полиции безопасности.
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