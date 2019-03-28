Венесуэла не намерена задействовать военных из РФ в каких-либо операциях - военный атташе

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венесуэлы не планирует задействовать военнослужащих из России в операциях на территории республики. Об этом сообщил в четверг журналистам военный атташе посольства Венесуэлы в РФ Хосе Торреальба Перес.

"Не предполагается вовлечение российских военных в какие-либо военные акции", - сказал он.

