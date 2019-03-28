Священники и казаки пытаются сорвать планы строительства крематория в Магадане - СМИ
16:12 28.03.2019
В Магаданской области интересы местных жителей разошлись с мировоззрением группы верующих. Они пытаются заблокировать строительство в городе единственного крематория, чье отсутствие на сегодня заставляет родственников умерших отправлять тела для кремации в соседний Хабаровский край. Как сообщают местные СМИ, сейчас вопрос обсуждается на серии публичных слушаний, активными участниками которых становятся члены «церковного десанта» из областного центра.
По свидетельству жителей пригородного поселка Уптар, верующие во главе с людьми, одетыми в церковные одежды и казачью форму, в количестве примерно 40 человек приехали на автобусе из Магадана, чтобы изменить ход публичных слушаний, состоявшихся в населенном пункте 26 марта. Получив тем самым численное превосходство, они добились, что около двух третей участников слушаний высказались против выделения участка под крематорий. znak.com
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