В КС РФ подана жалоба из-за строительства Главного храма Вооруженных сил

17:00

Полковник РВиА в отставке из Екатеринбурга Николай Рябчевский посчитал несоответствующим Конституции распоряжение министра обороны Российской Федерации от 4 сентября 2018 г. о строительстве Главного храма Вооруженных сил России. По его мнению, оно противоречит указанной в Основном законе свободе воли, федеральному закону "О статусе военнослужащего" и является публичной пропагандой одной религии, что недопустимо в армии многонациональной и многоконфессиональной страны. Ветеран подал жалобу о проверке конституционности распоряжения министра обороны в Конституционный суд РФ (председателю КС Валерию Зорькину), об этом Николай Рябчевский рассказал Накануне.RU.

"Согласно части 1 статьи 14 Конституции РФ, Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, – напоминает Николай Рябчевский. – Между тем, главная новостная страница официального сайта Минобороны России в каждодневном режиме крупным планом напоминает посетителям: "Для объединения всех православных верующих военнослужащих воздвигается Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации", – при этом, не обозначая, кто будет объединять военнослужащих иных конфессий, атеистов и агностиков".

Ветеран удивляется, что не было общественных обсуждений необходимости такого храма, и более того, принятое решение ударными темпами уже реализуется. Так, по состоянию на 23 марта 2019 г. собрано 2,3 млрд руб.

