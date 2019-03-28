Медведев приостановил приказ об объединении Александринки и Театра имени Волкова

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приостановил приказ министра культуры об объединении Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и поручил главе Минкультуры провести широкое общественное обсуждение этого вопроса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"В связи с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя правительства РФ по вопросу объединения Александринского театра и Театра имени Федора Волкова и создания на их базе Первого национального театра, Дмитрий Медведев принял решение приостановить действие соответствующего приказа министра культуры РФ", - сказал Осипов журналистам.



"Кроме того, премьер-министр поручил Владимиру Мединскому провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля", - добавил пресс-секретарь.

