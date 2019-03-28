На Украине сообщили о создании электромагнитного оружия
22:00 28.03.2019 Источник: Газета.Ru
Оборонные предприятия Украины создали электромагнитное оружие, которое может применяться для поражения военных радиоэлектронных средств, сообщается на сайте компании «Спецтехноекспорт».
Отмечается, что для разработки данного оружия украинские оборонные предприятия заключили договор с компанией из Индии.
Также на сайте рассказали, что новое электромагнитное оружие создает «мощное электромагнитное излучение», которое приводит к выходу из строя «радиоэлектронной аппаратуры».
Ранее сообщалось, что США решили выделить $250 млн на военную поддержку Украины. Газета.Ru
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