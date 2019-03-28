На Украине сообщили о создании электромагнитного оружия

22:00 Источник: Газета.Ru

Оборонные предприятия Украины создали электромагнитное оружие, которое может применяться для поражения военных радиоэлектронных средств, сообщается на сайте компании «Спецтехноекспорт».

Отмечается, что для разработки данного оружия украинские оборонные предприятия заключили договор с компанией из Индии.



Также на сайте рассказали, что новое электромагнитное оружие создает «мощное электромагнитное излучение», которое приводит к выходу из строя «радиоэлектронной аппаратуры».



Ранее сообщалось, что США решили выделить $250 млн на военную поддержку Украины. Газета.Ru

