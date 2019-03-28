Столтенбергу продлили полномочия на посту генсека НАТО

22:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Полномочия Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО продлены на 2 года. Союзники по альянсу договорились оставить его в должности до 30 сентября 2022 года. Об этом говорится в официальном сообщении НАТО.

Столтенберг уже прокомментировал это решение в своём Twitter: «Вместе мы продолжим адаптировать и модернизировать наш альянс, чтобы он соответствовал будущему». Говорит Москва

