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НОВОСТИ

Столтенбергу продлили полномочия на посту генсека НАТО

22:40 28.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Полномочия Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО продлены на 2 года. Союзники по альянсу договорились оставить его в должности до 30 сентября 2022 года. Об этом говорится в официальном сообщении НАТО.

Столтенберг уже прокомментировал это решение в своём Twitter: «Вместе мы продолжим адаптировать и модернизировать наш альянс, чтобы он соответствовал будущему».  Говорит Москва

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