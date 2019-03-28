Столтенбергу продлили полномочия на посту генсека НАТО
22:40 28.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Полномочия Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО продлены на 2 года. Союзники по альянсу договорились оставить его в должности до 30 сентября 2022 года. Об этом говорится в официальном сообщении НАТО.
Столтенберг уже прокомментировал это решение в своём Twitter: «Вместе мы продолжим адаптировать и модернизировать наш альянс, чтобы он соответствовал будущему». Говорит Москва
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