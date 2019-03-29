Законы о недостоверных новостях и защите госсимволов вступили в силу
09:00 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два закона - о блокировке недостоверных новостей, а также размещаемых в интернете материалов, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти РФ, вступили в пятницу в силу. Госдума приняла эти законы 7 марта, Совет Федерации одобрил их 13 марта, а 18 марта - подписал президент России Владимир Путин.
Закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей. Вводится запрет на "распространение в информационно- телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".
В случае обнаружения подобных сведений на интернет- ресурсах, зарегистрированных в соответствии с российским законом "О СМИ" в качестве сетевых изданий, генеральный прокурор РФ или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к соответствующим сайтам.
Роскомнадзор должен будет незамедлительно уведомить редакцию сетевого издания, нарушающего законодательство, о необходимости удаления недостоверной информации, а издание будет обязано незамедлительно удалить такие материалы. Если редакция не предпримет необходимые действия, Роскомнадзор направит операторам связи "требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию".
Если владелец сайта удалит распространяемую им недостоверную информацию, он сможет уведомить об этом Роскомнадзор, который "после проведения проверки достоверности этого уведомления" незамедлительно сообщит оператору связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.
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